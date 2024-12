Spodziewa się dziecka. Pragnie tylko jednego

Partnerem Kasi Moś, a równocześnie ojcem dziecka, jest Łukasz Grabarczyk. Mężczyzna nie jest związany z show-biznesem. Jest lekarzem neurochirurgiem. Od czasu do czasu pojawia się w programach jako ekspert.

Artystka nie ukrywa, że jest szczęśliwa, choć przyznaje, że doświadcza sporo nieprzyjemności. Przez to nie może w pełni cieszyć się z ciąży.

- Miestety - jak to w życiu często bywa - powinnam się cieszyć i myśleć o przyszłości, ale jest pewna grupa osób, która po prostu, mam wrażenie, od dłuższego czasu mnie po prostu szkaluje i pomawia. I to jest dla mnie straszne. Więc mam nadzieję, że to się zakończy i będę mogła żyć tylko i wyłącznie moim szczęściem - przyznała w programie "Onet Rano".