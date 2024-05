Majstersztyk. Wsunęła na stopy najmodniejsze buty sezonu

Czerń to wyjątkowy kolor, który zmienia swoje oblicza jak kameleon . Potrafi być zadziorny i nieustępliwy w wydaniu grunge. Jest też bezpieczny i profesjonalny, dzięki czemu sprawdza się w oficjalnych okolicznościach. Ale czerń to również ulubiony kolor kosmopolitycznego Nowego Jorku, francuskiej ikony stylu Coco Chanel i większości wyroczni mody. Ma w sobie szyk, któremu nie dorównuje żadna inna barwa.

Dlatego Jolanta Kwaśniewska chętnie sięga po czerń od stóp do głów. Monochromatyczny look pozwolił pierwszej damie wyeksponować dodatki w postaci złotych naszyjników o różnej długości, a także poeksperymentować z formą ubrania. Działaczka społeczna wykorzystała klasyczne cygaretki, które zestawiła z bluzką o nietypowej formie łączonej z narzutką przypominającą krótkie ponczo.

Ale to buty "naładowane" aktualnymi trendami skradły show. Niskie czółenka na obcasie zwanym kitten miały nie tylko modny pasek na pięcie. Buty "slingback" ze szpiczastym nosem dekorowała także kokarda, która okazała się największym hitem tego roku. Jolanta Kwaśniewska trafiła w punkt, łącząc modę ze swoim indywidualnym stylem.

