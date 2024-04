Sportretowały polską starość. "Nie określa jej wyłącznie samotność, bieda i choroba"

E.S.: Myślę, że wpływ ma na to smutek, jaki wypełnia DPS, widok osób z niepełnosprawnością, chorujących, zależnych od innych, samotnych. To też tęsknota za swoim domem. Dlatego tak ważne jest, żeby starsze osoby mogły mieszkać we własnych mieszkaniach, wśród bliskich osób, tak długo, jak pozwala na to zdrowie.