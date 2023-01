Sposób na monotonię w sypialni. Pary urządzają "polowanie na jednorożca"

Jak wygląda "polowanie na jednorożca"?

Aleksandra Pańczyk wytłumaczyła, na czy polega "polowanie na jednorożca". - Najczęściej wygląda to tak, że kobieta ze związku heteroseksualnego zagaduje na portalu randkowym drugą kobietę, która deklaratywnie jest biseksualna. Gdy między nimi dochodzi do spotkania, nawiązuje się relacja, poznają się bliżej, pojawia się sympatia, to ta pierwsza wyjawia, że jest w relacji z mężczyzną i chciałaby, by ten partner do nich dołączył - mówi.