Wiele osób to robi, a to zły nawyk. Czy ty też myjesz twarz pod prysznicem?

To zaszkodzi delikatnej skórze

Wysoka temperatura i duże ciśnienie wody to najwięksi wrogowie delikatnej cery. Pod ich wpływem naczynia krwionośne się rozszerzają, a w konsekwencji skóra straci blask, zrobi się poszarzała, przesuszona i nawet może zacząć się łuszczyć. Pojawiają się podrażnienia i zaczerwienienia. Po pewnym czasie może dojść do trwałego rozszerzenia oraz pękania naczynek, z którymi bardzo trudno sobie później poradzić. Długi kontakt z bardzo ciepłą wodą prowadzi do utraty płynów z głębszych warstw skóry, co wpłynie na jej przesuszenie.