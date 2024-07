Szkodzą bardziej niż stonki. Niszczą cały plon

Drutowce to prawdziwe zmory ogrodników. Żółte lub kremowe larwy z charakterystycznymi ciemniejszymi pierścieniami potrafią w krótkim czasie zniszczyć całe plony. Ich nazwa pochodzi od wyglądu przypominającego kawałek miedzianego drutu, ale nie dajmy się zwieść ich niepozornej aparycji - skutki ich żerowania mogą być katastrofalne dla całych plonów.

Obecność drutowców w naszym ogrodzie nie zawsze jest łatwa do zauważenia, szczególnie na początku ich inwazji. Pierwsze oznaki ich żerowania możemy dostrzec, gdy rośliny zaczynają więdnąć lub żółknąć, mimo odpowiedniego nawadniania. Jednak prawdziwe szkody ujawniają się dopiero po wykopaniu ziemniaków.

Zaatakowane bulwy mają charakterystyczne, wąskie tunele, które drutowce drążą w poszukiwaniu pokarmu. W tych korytarzach często można znaleźć odchody szkodników, co dodatkowo obniża jakość plonów. W skrajnych przypadkach silnie uszkodzone ziemniaki nie nadają się ani do spożycia, ani do przetwórstwa.