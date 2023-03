Spotkała się z Agatą Dudą. Teraz ujawnia szczegóły

Ołena Zełenska spotkała się z Agatą Kornhauser-Dudą

Zełenska opublikowała relację ze spotkania online z pierwszą damą Polski w celu omówienia nowego projektu. We wpisie zamieszczonym na Instagramie ujawniła szczegóły. "»Polska to miłość« – miliony Ukraińców, dla których ten kraj stał się drogą do bezpieczeństwa, podpisałoby się pod tą opinią ukraińskiego lekarza. A dla naszych lekarzy Polska to także droga do rozwoju zawodowego" - podkreśliła na początku Ołena Zełenska.