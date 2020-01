WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ludzie + 1 zdrada oprac. Katarzyna Dobrzyńska 21-01-2020 (12:00) Sprawdziła pocztę męża. To, co zobaczyła, złamało jej serce Ania od 5 lat jest mężatką. Myślała, że swojego wybranka zna na wylot i może mu całkowicie zaufać. Niestety, poczucie bezpieczeństwa zniknęło wraz ze sprawdzeniem poczty męża. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sprawdziła pocztę męża. Teraz czuje się zdradzona (iStock.com) Ania chciała być dla męża otwartą księgą. Szczerze opowiedziała mu o swojej przeszłości. Wyznała wszelkie "grzeszki", wspominała każde złamanie serca i pierwsze sukcesy. Jej mąż odpłacił jej tym samym. Chociaż kobieta była wdzięczna za szczerość, zaniepokoiła ją historia byłej dziewczyny swojego partnera. Mężczyzna wyznał, że musieli się rozstać ze względu na przeprowadzkę dziewczyny. Bardzo to przeżył, bo był w niej bez pamięci zakochany. Zapewniał jednak, że to było lata temu. Od tej rozmowy Ania nie potrafiła zapomnieć o tajemniczej nieznajomej. Dręczyła ją myśl, że jej ukochany nie zamknął jeszcze tego rozdziału. Postanowiła to sprawdzić. Zalogowała się na pocztę męża i znalazła wiadomości od byłej dziewczyny. "Cwaniak pisał maile, żeby się nie wydało. Wiem, że się nie spotykają, tylko ze sobą rozmawiają. Czy to dziwne, że czuję się zdradzona?" – zapytała na forum WP Kafeteria. Przeczytała wiadomości męża. Teraz czuje się zdradzona emocjonalnie Kobietę bardzo zabolało to odkrycie. "On jej pisze, że z nikim nie rozmawia mu się tak dobrze i szczerze jak z nią. To dla mnie jak policzek" – wyznała. Internauci bardzo współczuli kobiecie. Starali się jednak obiektywnie spojrzeć na postępowanie mężczyzny. Starali się wytłumaczyć autorce wpisu, że przeszłość jej męża jest dla niego ważna i nie może go obwiniać za dawne miłości. "Moim zdaniem tu chodzi o ten 'dreszczyk' bardziej. Wiesz, taka 'odskocznia od rzeczywistości', od obowiązków, rodziny, szarego życia. Takie sztuczne emocje i potrzeba kogoś, kto właśnie takie emocje stwarza. Ciężko, żeby małżeństwo ze stażem codziennie mówiło sobie takie rzeczy" – napisał użytkownik forum. "Powiedzieć można wszystko, napisać też. Ale to ciebie wybrał, z tobą jest i wychowuje dzieci, a nie z nią. To też o czymś świadczy. Nie zapominaj o tym. I w końcu rozstali się, więc na żywo tak już różowo nie było pewnie. Odgrzewane kotlety już tak nie smakują. Więc pewnie pozostaną przy tym pisaniu. Dzieli ich już przepaść. Nic nie jest jak dawniej, oni też już są inni. Pozostają opary wspomnień i to nakręcanie się, żeby nudno nie było" – zauważył inny forumowicz. "Ja bym na twoim miejscu zastanowiła się poważnie, czego mu brak w waszym związku, bo pewnie tamta dawała mu coś, czego ty nie dajesz. Może to i jest zdradą emocjonalną, ale przecież z jakichś powodów taki układ trwa od lat, nie odszedł, nie wrócił do niej, więc ja bym sugerowała nie wylewać kawy na ławę, tylko dyskretnie podpytać, czego mu z tobą brakuje" – doradził kolejny internauta.