Mężczyźni mieszkający z matkami nie mają lekko. Olek kiedyś im zazdrościł

"Przez jakiś czas zazdrościłem mężczyznom, którzy mieszkają z matkami, mają ciepły obiadek, wyprane skarpety itd." – wyznał Olek. Jednak po czasie zauważył, że mieszkanie z matką, ma również swoje minusy.

"To ja już wolę sam mordować się na kwadracie. Sam robić pranie , pomęczyć się, sprzątając. Przynajmniej dziewczyny mnie odwiedzają, możemy do późna posiedzieć oglądając nagrania na Youtube i pić piwo " – wylicza zalety samotnego życia na forum WP Kafeteria .

Dorośli mężczyźni mieszkający z rodzicami

Olek stwierdza, że głównym minusem jest to, że większość "maminsynków" nie może przyprowadzić do domu dziewczyny i spędzić z nią nocy. Na potwierdzenie swojej tezy, podaje przykład: "Koleżanka ma narzeczonego i własne mieszkanie. Dziwiłem się, czemu nie mieszkają razem albo ona u niego nigdy nie nocuje, a on u niej rzadko. Okazało się, że mama narzeczonego jest katoliczką i nie wypuszcza syna z domu".

Szybko odpowiedział na post jeden z forumowiczów, który podzielił się swoim doświadczeniem. "Ale przynajmniej znalazł dziewczynę, bo moja matka mi nawet dziewczyny nie pozwala mieć" – napisał.