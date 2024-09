Spróbuj, zanim ugotujesz. Uchronisz się przed poważnym zatruciem

Dynia to skarbnica cennych witamin i minerałów, takich jak witamina A, C i E, wapń magnez, selen, potas i cynk. Miąższ jest bogaty w błonnik pokarmowy, białko, fitosterole, a pestki w nienasycone kwasy tłuszczowe, wspierające prawidłową pracę układu odpornościowego i nerwowego. Spożywana regularnie usprawnia pracę jelit i łagodzi problemy żołądkowe.

Mogą jeść ją zarówno dzieci, jak i dorośli czy seniorzy, a także osoby na diecie odchudzającej. 100 g to zaledwie 34 kcal. Dynię można wykorzystać do przygotowania dietetycznych placków, ciast, aromatycznej zupy krem, muffinek czy wytrawnych przetworów.

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że nie każda dynia nadaje się do spożycia. Przed gotowaniem należy jej spróbować. Te o gorzkim miąższu mogą zawierać szkodliwą kukurbitacynę, substancję wywołującą "zespół toksycznego kabaczka". Objawy takiego zatrucia to m.in. biegunka, bóle brzucha, wymioty i w skrajnych przypadkach odwodnienie organizmu. Mogą utrzymywać się do trzech dni. Jeśli nie ustąpią, należy niezwłocznie udać się do lekarza.