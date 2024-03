Zawierają robaki. Rozpoznasz po kodzie

Czy wiesz, co jesz? Uważaj na te oznaczenia

Większość substancji, które kryją się pod oznaczeniami zaczynającymi się od litery E, jest nieszkodliwa. Może to być np. kwas cytrynowy (E 330), sorbinian potasu (E 202), benzoesan sodu (E 211), dehydrooctowy kwas (E 262) lub witamina C (E 300-E 304). Te konserwanty występują powszechnie w najróżniejszych produktach spożywczych: sokach, napojach, dżemach, słodyczach. Nie są one szkodliwe dla zdrowia, oczywiście pod warunkiem, że nie mamy na nie alergii. Osoby uczulone na poszczególne substancje powinny zwracać większą uwagę na skład, aby nie narazić się na niebezpieczeństwo.