Ostrożnie z kostkami lodu. To większe siedlisko bakterii niż deska sedesowa

Mało kto się zastanawia, co tak naprawdę się w nich znajduje. O ile jeszcze w warunkach domowych mamy pewną kontrolę nad tym, z czego i w jaki sposób są przygotowane, to już w kawiarni czy barze powinniśmy czuć uzasadnione wątpliwości, co do stanu i higieny kostek lodu. To nie zawsze po prostu czysta, zmrożona woda. Orzeźwiający dodatek może nosić w sobie więcej bakterii niż… woda prosto z toalety.