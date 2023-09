Spryskaj chwasty. Domowa "trutka" rozpuści je aż do korzeni

Kostka brukowa wykorzystywana jest do tworzenia podjazdów, chodników, ścieżek czy jako element ozdobny ogrodu. To rozwiązanie, na które decyduje się wiele osób, bowiem prezentuje się ona wyjątkowo elegancko, a do tego jest stosunkowo niedroga. Cena za metr kwadratowy wynosi od 20 do 100 złotych. Niestety, wygląd kostki brukowej psują chwasty licznie wyrastające z jej szczelin. Wyjaśniamy, jak się ich pozbyć.