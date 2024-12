Spryskaj tym drzwi. Rozwiążesz uciążliwy problem

Choć wyglądają niewinnie, mogą narobić wiele szkód. Myszy w domu są nieproszonymi lokatorami, mogącymi np. poprzegryzać kable, czy też dostać się do spiżarni i narobić tam bałaganu. W jaki sposób pozbyć się ich z domu? Pomóc może... cebula.

Myszy to gryzonie, które mają wrażliwy węch i nie lubią się z ostrymi zapachami. Jednym z drażniących je aromatów jest właśnie woń cebuli. Warzywo jest zatem naturalnym odstraszaczem niechcianych lokatorów. W jaki sposób pozbyć się myszy z pomocą cebuli? Wystarczy przygotować prostą mieszankę, którą spryskamy miejsca, którymi myszy mogą się dostawać do wnętrz naszych domów .

Zacznij od odcięcia z jednej sporej cebuli jej końcówek, a następnie przekrój warzywo na pół i usuń łupiny. Wtedy zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Następnie przełóż ją do większego naczynia i zalej pół litrem wody. Dodaj pół łyżeczki świeżego czarnego pieprzu. Doda jeszcze 200 ml octu i wymieszaj dokładnie wszystko dokładnie. Odstaw mieszankę na kilka godzin, aby składniki zdążyły się "przegryźć". Po upłynięciu wyznaczonego czasu odcedź powstały płyn od resztek cebuli i przelej przez gazę do butelki z atomizerem. Spryskaj płynem miejsca, którymi myszy mogą przedostawać się do domu.