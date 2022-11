Spryskaj ziemię miksturą za 5 zł. Chwasty nawet nie wyrosną

Zabezpiecz ziemię

Pierwsze zimowe, jeszcze ciepłe dni to idealna okazja do tego, żeby przygotować ziemię przed nadejściem wiosny. Dlaczego wtedy? Wczesna zima to czas, w którym małe nasiona nie zdążyły jeszcze zostać rozniesione. Warto zawczasu zabezpieczyć glebę przed uciążliwymi chwastami. Jak to zrobić? Jest kilka metod. Pierwszą, najbardziej popularną jest oczywiście wyrwanie chwastów.Można także przykryć ziemię na zimowe miesiące, co uchroni ją przed niechcianymi nasionami.