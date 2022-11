Wsyp to do wrzosów. Efekt cię zaskoczy

Jak pielęgnować wrzosy?

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić po przyniesieniu wrzosów do domu jest przesadzenie ich do innej doniczki i zadbanie o to, żeby miały odpowiednią glebę. A ta powinno mieć pH między 3,5 a 5. Świetnie sprawdzi się torfowa, próchnicza oraz kwaśna. Tak przesadzoną roślinę ustaw w miejscu nasłonecznionym, acz osłoniętym od wiatru. Kiedy pozostawisz je w cieniu, mogą mieć problemy z kwitnieniem, a w najgorszym wypadku zwiędnąć.