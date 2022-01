Sprzedała pamiątkowy pierścionek zaręczynowy. Powód? Zdrada

- Kiedy Mason mi się oświadczył, podarował mi pamiątkowy pierścionek rodzinny, który należał do jego prababci. Wartość pierścionka to ponad 18 tysięcy funtów - zdradziła na łamach "The Sun". - Po odwołaniu ślubu zażądał zwrotu pierścionka, lecz nigdy nie udało nam się umówić na konkretny termin. Ponieważ nie chciałam popadać w długi, zaproponowałam, że jeśli nie pomoże w pokryciu kosztów, to sprzedam pierścionek.