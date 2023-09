Spytała księdza o życie po śmierci. Cytat przeraził internautów

Pod postem duchownego internauci dzielili się swoimi przemyśleniami. "Każdy jest prochem po śmierci, ale Bóg ma ich w pamięci. Będzie zmartwychwstanie" - stwierdziła jedna z komentatorek. "To brzmi jak magia. Ciężko to pojąć. Ja muszę zobaczyć, aby uwierzyć" - wyznała inna. Wiele osób jednak nie zrozumiało cytatu z Biblii i dopytywało, czy oznacza on aprobatę dla kremacji.