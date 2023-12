"Średnio 600 zł". Ruszyły wypłaty "karpiowego"

W okresie przedświątecznym wielu pracowników firm prywatnych i urzędów może liczyć na dodatki do premii, czyli tzw. "karpiowe". Wysokość tych świadczeń zależy od dochodów i zazwyczaj mieści się w przedziale od 500 do 700 zł, choć niektóre urzędy wypłacają wyższe kwoty. Premie przyznawane są na podstawie dochodów. Dostosowane są także do sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.