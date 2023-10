Stał się ikoną gejów. Kończy 85 lat

Bohdan Łazuka łamaczem serc

Bohdan Łazuka urodził się 31 października 1938 roku. Już w podstawówce próbował swoich sił w aktorstwie - dołączył do Teatru Młodego Widza. Szybko zrozumiał, że to jest to, co chciałby robić w życiu. Postanowił więc rzucić szkołę, by w pełni skupić się na spełnieniu swojego marzenia.