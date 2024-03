Stało się. Kaja Godek usłyszała wyrok Sądu Najwyższego

Prawicowa działaczka Kaja Godek po raz trzeci na sali sądowej usłyszała to samo. Aktywistka walczyła o ukaranie kobiet, które w 2019 roku rozwieszały naklejki z podobizną Matki Boskiej o tęczowej aureoli. Sąd Najwyższy potrzymał to, co wcześniej ustaliły sądy niższych instancji.