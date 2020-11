Stand-uperka Aleksandra Petrus napisała o decyzji TK. "Moja mama miała wybór i tego wyboru dokonała"

Aleksandra Petrus jest m.in. półfinalistką "Mam talent", swoją karierę rozwija w branży rozrywkowej. Kobieta urodziła się z wadą genetyczną, w jej wyniku jest niskorosła. W swoich mediach społecznościowych opisała historię, która wywołała w niej oburzenie. Chodzi o strajk kobiet.

Ola Petrus nie wytrzymała i napisała co myśli o decyzji Trybunału Konstytucyjnego w kwestii aborcji. Jej post to efekt sytuacji, jaka spotkała jej mamę.

Aleksandra Petrus nie raz udowodniła, że ma odwagę sięgać po swoje. Zdobyła popularność dzięki telewizyjnym show. Jest półfinalistką "Stand Up! Zabij mnie śmiechem" i "Mam talent". Choć jest rozpoznawalna, wciąż musi mierzyć się z krzywdzącymi opiniami na swój temat. Ola Petrus urodziła się z wadą genetyczną. Achondroplazja to choroba, którą większość z nas zna pod nazwą karłowatość lub niskorosłość. Związana jest ze specyficzną budową kośćca – kości chorych są dużo krótsze, niż u ludzi zdrowych, przez co osiągają oni maksymalnie 130 centymetrów wzrostu.

"Myślałam, że będziesz przeciw"

Mama Aleksandry spotkała się ostatnio z nieprzyjemną sytuacją. Została zapytana o swój stosunek do protestów kobiet. Kiedy wyraziła opinię, że je popiera, spotkała się z niezrozumieniem. Ola Petrus postanowiła opisać sprawę na swoim profilu na Instagramie.

"Kilka dni temu pewna osoba zapytała moją mamy o jej opinię na temat protestów. Moja mama jest zwolenniczką kompromisu, więc odpowiedziała, że je popiera. W odpowiedzi ów osoba, zamiast przyjąć to do wiadomości i łaskawie zamilknąć postanowiła dorzucić: Naprawdę? Patrząc na Twoją historię z Olą, myślałam, że będziesz przeciw. Moja mama z RiGCz-em i niechęcią do konfliktów, zamknęła dyskusję zdaniem: Ale ja miałam wybór" - zaczęła Ola.

"Nie znam nikogo z niepełnosprawnością, kto chciałby się z nią urodzić"

W dalszej części posta gwiazda telewizyjnych show przybliżyła historię rodziny. Dodała, że jej mama miała wsparcie i z pełną świadomością zdecydowała się na ciążę. Wiedziała, że dziecko, które urodzi, może być niepełnosprawne.

"Tak, moja mama miała wybór. Ba, nawet go dokonała w momencie zajścia w ciążę, bo nie jest tajemnicą, że nie jestem pierwszym przypadkiem achondroplazji w rodzinie. Więc z pełną świadomością i szansami 50/50 zdecydowała się zajść w ciążę" –wytłumaczyła.

Ola Petrus pisze również, że teraz, kiedy jest dorosła i samodzielna , akceptuje siebie.

"ALE gdy ktoś mnie pyta, czy wolałabym się urodzić zdrowa, to śmiało odpowiadam, że gdybym miała WYBÓR to oczywiście, że TAK. Nie znam nikogo z niepełnosprawnością, kto chciałby się z nią urodzić. I nie chodzę teraz myśląc “ej fajnie by było jakby na świecie było więcej achondroplazjaków”. No kuźwa nie!" – podsumowuje.

