Staniki dla aktywnych kobiet. Źle dobrane mogą narobić problemów... Bez względu na to, czy biegasz codziennie, czy raz na jakiś czas idziesz na łagodną jogę, jednym z najważniejszych elementów sportowego "ekwipunku" będzie biustonosz. Podskakujący biust może znacznie utrudnić ćwiczenia, dlatego potrzebny będzie odpowiedni stanik. To dodatek o kolosalnym znaczeniu. Biust na swoim miejscu w czasie ćwiczeń Piersi nie powinny przeszkadzać w czasie ćwiczeń i wiedzą o tym zwłaszcza kobiety z większym biustem, który potrafi sprawić sporo trudności w czasie dynamicznych np. podskoków. Osadzenie i ochrona piersi jest niemal niezbędna zarówno w czasie biegania, jak i spokojnych ćwiczeń typu joga albo pilates. Tę część garderoby czasami pomijają dojrzałe kobiety chcące poprawić kondycję, zażywając nieco ruchu na zajęciach dla seniorek. Większy i mniej jędrny biust w nieodpowiednim, zwykłym modelu stanika bardzo utrudni wykonywanie ćwiczeń i może zniechęcić do dalszego udziału w zajęciach. Warto doradzić odpowiedni model i pomóc np. mamie w doborze, a także zamówieniu. Młodsze osoby bardziej świadomie podchodzą do tego aspektu aktywności fizycznej i wiedzą, że poszczególne modele do gimnastyki, wspinaczki czy regularnego biegania powstały nie bez powodu. Staniki sportowe w dużym stopniu różnią się między sobą. Inna jest ich konstrukcja, ważne detale (np. regulacja dopasowania, którą zmieniasz w zależności od typu zajęć), funkcje, stopień zabudowania i formowania biustu, a także materiały i cena. Najlżejszą kategorią są modele do łagodnej jogi, delikatnie osłaniające biust. Ich zadaniem jest okrywanie piersi i przede wszystkim nie powinny być zanadto odczuwalne. W wolniejszych, nastawionych na dokładne powtórzenia ćwiczeniach najczęściej skupiasz się na oddechu, nie na tempie. Dlatego przyda się strój, który po prostu nie krępuje ruchów. Do bardziej dynamicznych odmian tej aktywności są dostępne charakterystyczne, długie biustonosze do jogi z zabudowanym panelem na żebrach. Biegnij bez dyskomfortu Duża aktywność wymaga maksymalnego skupienia na liczbie powtórzeń, tempie dostosowanym do często szybkiej muzyki. W intensywnym fitnessie ważne, aby podskakiwały tylko nogi, a biust był dobrze podtrzymany. Zabudowane miseczki biustonoszy, stabilnie osadzające biust modele z szerokimi ramiączkami potrafią, zdziałać cuda, o czym przekonała się niejedna posiadaczka bujnych piersi, które czasem niemal uniemożliwiają uprawianie wybranej dyscypliny sportu. Modele wysoko zabudowane nie tylko w części z miseczkami, ale i pod pachami i z usztywniającymi panelami sprawdzą się także np. na dynamicznych treningach na trampolinie czy przy intensywnych podskokach. Już nic cię nie rozproszy Podskakujący w czasie bieganie biust to przede wszystkim kwestia wygody, ale nieodpowiednie zabezpieczenie biustu powoduje też dużą dekoncentrację, a czasem wręcz ból, jeśli piersi są ciężkie. Sporym zagrożeniem wynikającym ze źle dopasowanej bielizny do dynamicznych ćwiczeń są też obtarcia. Jeśli twój plan treningowy miałby "posypać się" z tak błahego powodu, jak kiepski stanik do ćwiczeń, byłoby po prostu szkoda. Zadbaj o biust zawczasu, a nawet trud z powrotu do ćwiczeń po długiej przerwie będzie łatwiejszy. Kolejna ważna sprawa: oddychający materiał. W tej kategorii znajdziesz biustonosz nawet za 20 zł, ale nie warto oczekiwać od najtańszych produktów skutecznego działania, dobrego odprowadzania wilgoci i wentylacji. Jeśli lubisz podkreślić swoją indywidualność kolorem i dizajnem – zachęcamy do wyboru bielizny do biegania z ciekawym wzorem, nietypowym zdobieniem i ciekawymi, nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Na sali treningowej powinnaś się czuć komfortowo, ale utrzymane w żywych, intensywnych kolorach stroje i gadżety do ćwiczeń działają pobudzająco.