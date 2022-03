Marcin Bosak o dramatycznej sytuacji w ukraińskim Czernihowie. "To jest zbrodnia"

Marcin Bosak nagłaśnia dramatyczną sytuację w Czernihowie

"Właśnie przyszła do mnie Jula płacząc i prosząc by o tym mówić. Właśnie rozmawiała ze swoją przyjaciółką, która mieszka w Czernihowie. Miasto Czernihów. Dwie godziny drogi na północ od Kijowa. Nie ma tam ukraińskiego wojska. W schronach siedzą tylko cywile z dziećmi. Rosjanie zaminowali całe miasto. Nie ma jak do niego wjechać. Nie ma, jak uciekać. To jest zbrodnia! Nie mam słów! Czy organizacje międzynarodowe mogą coś zrobić? Udostępniajcie tę informację. Jest z pierwszej ręki" – napisał poruszony Marcin Bosak.