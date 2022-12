Statystyki przerażają. Tyle zwierząt umiera przez fajerwerki w sylwestra

Statystki przerażają. Tyle zwierząt umiera przez fajerwerki w sylwestra

Choć w Polsce oficjalnych statystyk na ten temat jeszcze nie ma, wiadomo, jak wygląda to w innych krajach europejskich. Katarzyna Biernacka ze Stowarzyszenia "Empatia" powiedziała kilka lat temu w rozmowie z Polskim Radiem, że m.in. we Włoszech każdego roku w sylwestra umiera ok. 50 tys. zwierząt. Przyczyny ich śmierci się najróżniejsze.