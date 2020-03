Stefano Terrazzino odwołał lot na rodzinną Sycylię. Powodem jest koronawirus

Media na całym świecie rozpisują się temat koronawirusa. Proszą podróżników i turystów o rozwagę. Kilka dni temu informacja o zarażeniach we Włoszech dotarła do Polski. Stefano Terrazzino potraktował ją poważnie i odwołał lot na rodzinną Sycylię.



Koronawirus obecny jest od kilku dni w Europie. Wciąż się rozprzestrzenia, a liczba zarażonych oraz ofiar wirusa rośnie. Teraz Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia. Ostatnio o poważnej sytuacji we Włoszech donosiły serwisy informacyjne. Część osób przełożyło swoje plany wakacyjne w trosce o bezpieczeństwo. Do tej grupy zalicza się m.in. Stefano Terazzino, znany z programu "Taniec z gwiazdami".

Stefano Terazzino zmienił plany

Włoski tancerz zaplanował teraz urlop na Sycylii. "Dziś miałem lecieć, ale musiałem odwołać lot... Lepiej nie ryzykować" - powiedział w rozmowie z dziennikarzem Plejada.pl. Denerwuje go jednak panika wywołana chorobą. "Niestety, we Włoszech jest panika, bo nie wiadomo, komu wierzyć. Media rozdmuchują temat koronawirusa, a większość osób od razu wpada w panikę. Jest mi bardzo przykro i mam nadzieję, że to się skończy jak najszybciej. Trzeba zachować rozsądek i dokładnie się informować. Nie dajmy się zwariować!" - przyznał tancerz.