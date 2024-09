Storczyk zmarniał? Zaprzestań stosowania domowej odżywki

Storczyki to rośliny, które w naturalnym środowisku rosną na korach drzew. Dlatego tak ważne jest, aby w domu zapewnić im odpowiednie podłoże. Powszechnym błędem jest stosowanie zwykłej ziemi do kwiatów doniczkowych. Tego rodzaju podłoże zatrzymuje zbyt dużo wody, co może prowadzić do gnicia korzeni.