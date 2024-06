Stosuj raz w miesiącu. Zamiokulkas będzie uginał się od liści

Zamiokulkas to popularna roślina w Polskich domach

Zamiokulkas to elegancka i stosunkowo łatwa w uprawie roślina. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób wybiera ją do ozdoby swojego domu lub mieszkania. Warto jednak od czasu do czasu zastosować domowy nawóz, bo roślina ta jeszcze bardziej rozkwitła.

Zamiokulkas to wyjątkowo elegancka, zielona roślina, która bywa nazywana też "kwiatkiem dla zapominalskich". Wszystko przez to, że nie wymaga specjalistycznych i skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych, a z racji tego, że należy do rodziny sukulentów, ma zdolności gromadzenia wody w liściach i kłączu. Dlatego osoby regularnie zapominające o podlewaniu także powinny sobie z nią poradzić.

Mimo wytrzymałości warto jednak poświęcić zamiokulkasowi chwilę od czasu do czasu, a jego błyszczące liście będą doskonałą ozdobą pomieszczenia przez lata. Warto w tym celu zastosować domowe odżywki.

Domowy oprysk z granatu

Do przygotowania pierwszej domowej odżywki, która sprawi, że jego liście będą dobrze odżywione i pojawią się nowe pędy, potrzebna będzie wysuszona skórka z granatu. Ważne, aby wydłubać z niego dokładnie wszystkie pestki i dobrze wysuszyć skórkę na słońcu lub w piekarniku.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Następnie należy ją zmielić na pył i wsypać do słoika. Wystarczą dosłownie trzy łyżki proszku, szklanka wody oraz pół łyżeczki soli epsom. Całość należy dokładnie wymieszać i odstawić na ok. 24 godziny.

Następnie przelewamy miksturę do butelki z atomizerem i raz w miesiącu dokładnie spryskujemy ziemię, w której posadziliśmy zamiokulkasa. Dzięki zawartym w skórce granatu pierwiastkom, takim jak: wapń, potas czy fosfor, roślina szybko odżyje, a nowe pędy pojawią się błyskawicznie.

Podlej tym zamiokulkasa. Wypuści nowe liście

Inną, bogatym we wspomniane składniki odżywcze rośliną, która może posłużyć do przygotowania dobrego nawozu dla zamiokulkasa jest pokrzywa. Wystarczy zalać świeże lub suszone pokrzywy wrzątkiem, by zaparzyć napar. Po wystygnięciu po prostu podlewamy roślinę i czekamy, aż wypuści nowe, piękne liście.

© Materiały WP

