Straciła obie stopy. Dziś modelka jest inspiracją dla innych

Lexie Bader była wziętą modelką do momentu, w którym wydarzył się okropny wypadek. W 2013 roku dziewczyna roztrzaskała się o drzewo, zjeżdżając ze stoku na desce snowboardowej. I choć później Bader przeszła wiele operacji, to jej nogi nie udało się uratować. Co gorsze, wkrótce u Lexie zaczął rozwijać się kompleksowy zespół bólu regionalnego, rzadkie zaburzenie nerwów. W wyniku schorzenia Bader amputowano obie stopy.

Lexie Bader ma amputowane obie stopy Źródło: Gofundme