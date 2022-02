Maczo, mizogin, seksista. Dlaczego Władimir Putin gardzi kobietami?

- Nigdy nie pomagał jej w domu. Nawet gdy była w ciąży, musiała mu usługiwać. W Dreźnie małżonkowie mieszkali na drugim piętrze, w budynku nie było windy. Ludmiła z dwiema córkami, wózkami i ciężkimi zakupami musiała radzić sobie sama. Mieszkający tam Niemcy szalenie się dziwili. Pytali, jak mąż może do tego dopuszczać. Oczywiście Władimir nie konsultował z nią żadnych spraw zawodowych, zmuszał do czekania na niego godzinami. Przyjaciel Putina opowiadał, że gdy byli już w Moskwie, Ludmiła co rusz powtarzała "jutro się rozwodzę". Jako żona wschodzącej gwiazdy prezydenckiej nie mogła sobie jednak na to pozwolić. Ostatecznie rozwiedli się dopiero w 2013 roku w obopólnej radości. Chociaż znamienne, że to przede wszystkim ona chciała podpisać dokumenty. Jemu było wszystko jedno – wyjaśnia ekspertka.