Straciła wszystkie oszczędności. Padła ofiarą oszustwa internetowego

Krystyna Kurczab-Redlich padła ofiarą oszustów

Wiele mówi się o tym, jakie metody wykorzystują oszuści, aby wyłudzić od swoich ofiar pieniądze. Niestety rozwój technologii znacznie im to ułatwił. Czasami wystarczy jedno kliknięcie, aby stracić niemal wszystkie oszczędności. To może spotkać każdego z nas, co potwierdza przypadek dziennikarki.