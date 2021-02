Strajk Kobiet alarmuje o kolejnym kontrowersyjnym pomyśle Kai Godek. Tym razem chce uderzyć w dzieci z in vitro

Kaja Godek to jedna z osób, która najbardziej przyczyniła się do zaostrzenia prawa do aborcji w Polsce. Teraz Godek zamierza ruszyć z kampanią głoszącą, że in vitro to produkcja dzieci metodą weterynaryjną oraz wielokrotna aborcja.

Kaja Godek Źródło: East News , Fot: East News