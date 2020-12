WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Strajk uczniów, studentów i nauczycieli. Chcą odwołania ministra Przemysława Czarnka Przemysław Czarnek piastuje stanowisko szefa Ministerstwa Edukacji i Nauki od niecałych dwóch miesięcy, ale jego wizja systemu edukacji i pierwsze decyzje sprawiły, że najpierw zebrano 90 tys. podpisów, a teraz ruszył strajk generalny przeciwko politykowi. Na razie odbywa się on głównie w sieci, ale nie wykluczone, że zmieni swoją formę. Share Środowy strajk uczniów we Wrocławiu (East News) - Mam poważne zastrzeżenia co do poglądów wygłaszanych przez ministra Czarnka. Obrażanie osób LGBT, umniejszanie roli kobiet, kontrowersyjne opinie na temat przemocy wobec dzieci. Minister edukacji powinien być naszym mentorem, więc jak można tolerować na tym stanowisku osobę, która nie szanuje ludzi? – pyta retorycznie Kamil Kozak, student i jeden ze współorganizatorów Ogólnopolskiego Strajku Edukacyjnego, w rozmowie z WP Kobieta. Tylko czy to jest wystarczający argument aby przeprowadzić skuteczny protest? – My chcemy działać zanim będzie za późno. Boimy się całkowitego upolitycznienia polskiego systemu edukacji. Tego, że za jakiś czas to partia będzie nakreślała ramy programowe lub decydowała o wyborze rektorów uczelni. Przemysław Czarnek już zdążył pokazać, że ma ogromną władzę. Próby zastraszania nauczycieli to najlepszy przykład – mówi Kamil Kozak. Ofiara nagonki Przekonał się o tym na własnej skórze Arkadiusz Ordyniec, nauczyciel w gdyńskim IX LO. Historyk, ponad miesiąc temu, dowiedział się, że Pomorskie Kuratorium Oświaty wzywa go do złożenia wyjaśnień w sprawie rzekomego nakłaniania uczniów do udziału w strajkach kobiet. Z treści maila wynikało, że grozi mu komisja dyscyplinarna oraz pozbawienie prawa do wykonywania zawodu. – Nikogo nie namawiałem. Jedyne co zrobiłem, to poprosiłem tych, którzy deklarowali, że się wybierają, aby przestrzegali zasad bezpieczeństwa i nie niszczyli publicznego mienia. Tylko o tym wspomniałem, bo na początku strajków pojawiały się akty wandalizmu – zapewnia nauczyciel w rozmowie z nami. Arkadiusz Ordyniec twierdzi, że padł ofiarą politycznej nagonki i prezentacji sił ministerstwa. – Kilka dni po zapowiedzi Przemysława Czarnka odnośnie wyciągania konsekwencji wobec nauczycieli, do 16 kuratoriów wpłynęła seria anonimowych doniesień, w tym na mnie. Nie mam pojęcia kto je wysłał, bo dyrekcja, uczniowie i rodzice byli równie zdumieni jak ja – wyjaśnia. Mężczyzna podejrzewa, że padło na niego, ponieważ po lekcjach pracuje jako dyrektor biura posła Platformy Obywatelskiej, Tadeusza Aziewicza. – Jak to wszystko przeanalizowałem, doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie zwolennicy partii rządzącej napisali te donosy – uważa. Rada rodziców zwróciła się do kuratorium z prośbą o wyjaśnienie. – Odpowiedzieli, że w mojej sprawie nie jest prowadzone żadne postępowanie, ale myślę, że zrobili to tylko dlatego, że nagłośniłem sprawę w mediach. Ja jestem twardy i nie dam się tak łatwo złamać, ale wiem, że niektórymi nauczycielami już zajęły się komisje dyscyplinarne – podkreśla. W momencie pisania artykułu na Twitterze ministerstwa pojawił się poniższy wpis. Wysyłam link do Arkadiusza Ordyńca i po chwili dostaję odpowiedź: "Cyrk". Nauczyciel odbiera całą sytuację, która go spotkała, jako atak polityczny i próbę pozbawienia podstawowych praw. Nadal uważa, że zagrożona jest nie tylko kadra pedagogiczna o jakichkolwiek innych poglądach od partii rządzącej, ale też i uczniowie. – Jeszcze nie przeformatowano podręczników zgodnie z zaleceniami Przemysława Czarnka, ale już zauważyłem zmiany, chociażby w kwestii konkursów historycznych. Nagle zaczęły spływać wyłącznie te, które dotyczą np. Romana Dmowskiego – mówi Ordyniec. Szef MEN zapowiedział zmiany w podręcznikach do historii, WOS-u i języka polskiego. Niedługo ma pojawić się w nich więcej treści patriotyczno-katolickich, bo nie może być zgody na "dyktaturę poglądów lewicowo-liberalnych". - Polska szkoła powinna kształtować człowieka otwartego na inne poglądy. Takiego, który potrafi debatować i nikogo nie wyklucza ze społeczeństwa. Obecny minister Edukacji i Nauki najwyraźniej nie rozumie tego. Ja miałem zastrzeżenia do wielu ministrów edukacji i to niezależnie, z której partii się wywodzili, ale obecny szef MEN wzbudza we mnie największe obawy – komentuje historyk. Archiwum prywatne Arkadiusz Ordyniec (Archiwum prywatne) Strajk, ale wyłącznie pokojowy Podobnych argumentów używa Adam Labuhn z Ogólnopolskiego Strajków Studentów. Organizacja przyłączyła się do strajku generalnego przeciwko Czarnkowi. – Minister ma kontrowersyjne poglądy i pomysły, a ponadto wyraźnie widać, że nie staje po stornie studentów tylko partii. Nie słyszałem, żeby zabrał głos w sprawie obcięcia funduszy na Erasmusa – zauważa młody mężczyzna. To prawda, Pzemysław Czarnek nic nie robi w tej sprawie, chociaż jeszcze w 2018 roku, jako wojewoda lubelski podkreślał: "Zależy mi, aby program się rozwijał, żeby jak największa liczba młodzieży z Lubelszczyzny mogła z niego korzystać". Organizatorzy Ogólnopolskiego Strajku Edukacyjnego założyli, że chcą wyrażać swój sprzeciw przede wszystkim w internecie, chociaż w niektórych miastach można było dzisiaj zauważyć strajkującą młodzież. – Chcemy, aby było to pokojowy manifest. Żeby rządzący nie mogli nam niczego zarzucić. Dzisiaj namawiamy do nieuczestniczenia w lekcjach i wykładach, a przez cały ten tydzień do udostępniania naszych grafik, publikowania zdjęć z hasłem strajku oraz do czynienia dobra – oddawania krwi, porządkowania lasów czy wspierania gastronomii. Wierzymy, że w ten sposób pokażemy władzy, kim tak naprawdę jesteśmy i na czym nam zależy – podkreśla Kamil Kozak. A co jeśli nie dojdzie do dymisji? Współorganizator strajku nie chce mówić, jakie mogą być kolejne kroki z ich strony, ale zapewnia, że żaden kompromis nie jest brany pod uwagę. – Już słyszeliśmy liczne wyjaśnienia ministra: "Ja tego nie powiedziałem, to zostało źle zrozumiany". Niestety to były puste słowa – uważa student.