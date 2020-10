Strajki kobiet ws. aborcji. Aktorka Haley Bennett stanęła w obronie Polek

"Zaledwie miesiąc temu wprowadziliśmy do polskich kin 'Niedosyt' - film o młodej kobiecie traktowanej przez męża i rodzinę jako trofeum i chodzący inkubator, która powoli odnajduje siłę, by uwolnić się od patriarchalnego ucisku. Choć film powstał na podstawie historii babci reżysera Carla Mirabelli-Davisa, która przeszło pół wieku temu doświadczyła podobnej opresji, dziś wydaje się ona boleśnie aktualna".

Strajki Polek – Haley Bennett reaguje

Haley Bennett dodała do tego swój komentarz. "Prawa kobiet są naruszane na każdym kroku. Jestem zszokowany decyzjami podejmowanymi przez rządy na całym świecie, które uniemożliwiają kobietom wybór tego, co zrobić z NASZYMI ciałami i naszą przyszłością. 'Niedosyt', film, który wyprodukowałam i zagrałam w tym roku, to tylko jeden z przykładów walki kobiet z uciskiem i zniewoleniem przez siły patriarchalne. Musimy użyć naszego głosu, naszej kreatywności i mocy, aby wznieść się ponad to zło, które zagraża naszej wolności i autonomii ciała" – napisała przejęta aktorka.