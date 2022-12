Strasburger ma radę dla Smaszcz. Na jej post reaguje też Kożuchowska

"Mówię dość kłamstwom na mój temat, kopiowanym i powielanym przez portale plotkarskie. (…) Zanim napiszecie o mnie kolejne kłamstwo, by zdobyć zasięgi przez hejt internautów, zastanówcie się, co was może spotkać w przyszłości. Nie powiem ‘wszystkim życzę dobra’. Powiem, oby was spotkało dokładnie to samo, co wy robicie innym" – czytamy.