Studentów nie stać na wynajem. "2,5 tys. zł za 17 m kw. bez pralki"

Kolejny rok akademicki rozpocznie się w październiku, a studenci już poszukują pokojów i lokali na wynajem. Ich sytuacja z roku na rok jest jednak coraz trudniejsza. Jak wynika z zamieszczanych obecnie ogłoszeń, za pokój lub mikrokawalerkę właściciele mieszkań życzą sobie od 1,5 do nawet 2,5 tys. zł.

- Czynsze pokoi i mieszkań dla studentów wciąż rosną. Wzrost cen pomiędzy tym a ubiegłym rokiem, w zależności od miasta, oscyluje od 8 do 10 proc. - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Oliwia Walentynowicz, ekspertka ds. nieruchomości.

Zdaniem Oliwii Walentynowicz, poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym nie nastąpi szybko. - Wpływ na to ma sytuacja gospodarcza w kraju, w tym wzrost kosztów utrzymania nieruchomości, jak i napływ osób spoza naszego kraju, którzy zdecydowali się na podjęcie studiów w Polsce - tłumaczy.

Za sam wynajem kawalerki we Wrocławiu, w korzystnej dla studenta lokalizacji i dogodnym standardzie, należy liczyć aktualnie ok. 2,5 tys. zł (bez czynszu i innych opłat). Potwierdza to jedna z ofert, na którą w ostatnim czasie natrafiła Anastazja (imię zostało zmienione na prośbę rozmówczyni), studentka trzeciego roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Za wynajem mikrokawalerki o powierzchni 17 m kw., ze wspólną pralką dla kilku mieszkań, właściciel zażyczył sobie 2,5 tys. zł.