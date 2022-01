Studniówki 2022: chcesz się bawić, musisz płacić. "900 zł za sam bal to kwota trochę absurdalna"

Ewa z Lublina studniówkę syna ma już za sobą. – Bal odbył się w ubiegłą sobotę. Za całą studniówkę zapłaciliśmy 690 zł, w tym mieliśmy DJ-a od godziny 19 do 4 rano, ponieważ zabawa trwała do 5, to za godzinę trzeba było dopłacić. W cenie było też jedzenie: dania gorące, przekąski, sałatki, dzieci nawet wszystkiego nie zjadły, bo zabawa była na całego. Do tego kamerzysta, więc organizacyjnie nie było się do czego doczepić – opowiada mama maturzysty. Uważa, że nie jest to kwota wygórowana, ale dodaje, że w większych miastach niż Lublin ceny są z pewnością wyższe.