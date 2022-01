Jak wyglądają studniówki w pandemii? "Ciężko jest pozbawiać młodzież tej przyjemności"

"Zależy nam, by studniówka się odbyła"

Uczniowie nie ukrywają jednak, że studniówka jest dla nich bardzo ważnym wydarzeniem. – Wśród maturzystów raczej nie pojawiają się głosy, że imprezę należy przełożyć. Nasi starsi koledzy niestety nie mieli studniówki, tym bardziej zależy nam, by odbyła się ona w tym roku. Do ferii normalnie chodzimy do szkoły, niektórzy wciąż zastanawiają się, kogo zaprosić jako osobę towarzyszącą, w co ubrać się na bal, jak zaplanować zakupy – mówi maturzysta z Krakowa Mateusz Kiejko-Kutrzeba w rozmowie z WP Kobieta.