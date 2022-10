Stworzyła erotyczną mapę Europy. Bojarska-Ferenc mówi o najlepszych kochankach

Sportsmanka wyznała także, co myśli o Polsce. Przyznała, że bardzo lubi swoją Ojczyznę. Jest jednak pewne "ale". - Tylko u nas po prostu nie mówi się o seksie. Seks jest beee. Ludzie się krępują. Musimy przełamać bariery, edukować się w sprawach seksu. Mówić głośno, a wręcz krzyczeć. Młodzi muszą wiedzieć, że seks jest fajny, że warto go uprawiać, że to nie jest nic złego, że nie służy tylko do rodzenia dzieci, ale też do tego, żeby sprawić sobie przyjemność - apelowała.