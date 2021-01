Mariola Bojarska-Ferenc świętuje okrągłe urodziny. Pokazała odważne zdjęcie

Od najmłodszych lat Mariola Bojarska-Ferenc trenowała gimnastykę artystyczną. W późniejszym czasie reprezentowała Polskę podczas różnych zawodów sportowych. Ukończyła AWF w Warszawie i do tej pory aktywnie uczestniczy w organizacjach fitness. Na swoim koncie ma także liczne publikacje promujące zdrowy tryb życia.

Gimnastyczka i trenerka świętuje urodziny

W ostatnim czasie o Marioli Bojarskiej-Ferenc było głośno za sprawą afery szczepionkowej. Sama przyznała w jednym z wywiadów, że razem z mężem przyjęła pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19, ale nie wykorzystała do tego celu żadnych znajomości. Internauci byli podzieleni co do jej wyznania, lecz sprawa szybko przycichła.