Styl Julii Roberts pod lupą. Jest inspiracją dla dojrzałych kobiet

Myśląc o Julii Roberts, w naszych głowach pojawiają się najpierw kadry z filmu "Pretty Woman". Nic dziwnego, to właśnie rola w tej produkcji przyniosła jej ogromną popularność. Jednak mało osób wie, że Roberts była cenioną aktorką jeszcze wcześniej. Za kreację w filmie "Stalowe magnolie" z 1989 roku była nominowana do Oscara i Złotych Globów. Komedia romantyczna "Pretty Woman" weszła na ekrany kin rok później i miała duży wpływ na świat mody. Doskonale pamiętamy brązową sukienkę w białe grochy zestawioną ze stylowym kapeluszem oraz czerwoną kreację, do której dobrano długie, białe rękawiczki.