Stylizacje dla niskich dziewczyn. Jakie są prawidłowe zasady komponowania strojów?

Wbrew pozorom stylizacje dla niskich dziewczyn nie są takie trudne do skomponowania. Wystarczy pamiętać o kilku ważnych zasadach, aby szybko i skutecznie tworzyć codzienne stroje. Niskie dziewczyny mogą wyglądać fantastycznie w przeróżnych stylizacjach, ale bardzo ważne jest dobranie odpowiedniego fasonu. Sprawdź, o czym należy pamiętać.

Stylizacje dla niskich dziewczyn – o czym pamiętać?

Sukienki dla niskich dziewczyn

Idealnym pomysłem na stylizację dla niskich dziewczyn są sukienki mini , najlepiej kończące się jeszcze przed kolanem. Dla miłośniczek długich kreacji należy pamiętać o tym, aby wybrany model był z pionowymi paskami, miał głęboki dekolt w kształcie litery V lub rozporek – każdy z tych elementów optycznie wydłuży sylwetkę. W stylizacjach dla niskich dziewczyn, gdzie główną rolę odgrywa sukienka, dobranie butów to podstawa. Wysoki obcas albo kolorystycznie dobrane czółenka to połowa sukcesu. Niskie dziewczyny powinny unikać kreacji typowo balowych, sukienek z odcięciem w okolicach bioder czy modeli oversize. Doskonałym pomysłem natomiast są sukienki z bufkami i długimi ramionami.

Płaszcze dla niskich dziewczyn

Jeśli chodzi o fasony płaszczy, to niskie dziewczyny mogą w nich wręcz przebierać. Zarówno klasyczne prochowce , jak i wiązane w talii trencze są idealne dla niskiej sylwetki. Wszystko tak naprawdę zależy od kilku trików – w stylizacjach dla niskich dziewczyn liczy się dobieranie spodni/bluzki czy spódnicy pod kolor okrycia wierzchniego. Niskie dziewczyny powinny wybierać płaszcze o długości maxi albo sięgające przed kolano.

Niskie dziewczyny w spodniach

Spodnie z wysokim stanem i prostymi nogawkami są wręcz stworzone dla niskich dziewczyn. Fason mom jeans jest jak najbardziej idealny do stworzenia kompletów na co dzień. Wystarczy założyć do takich spodni jasną koszulkę oraz szpilki, aby osiągnąć idealny komplet dla niskich dziewczyn. Równie ciekawym pomysłem są spodnie 7/8 – odpowiednio dopasowane potrafią "wydłużyć" sylwetkę. Niskie dziewczyny powinny unikać szerokich dzwonów, jeansów boyfriend oraz bojówek.