Stylowy rower miejski? To musi być beach cruiser

Rower to dość często promowany środek do poruszania się po mieście. Te publiczne straszą wyglądem i stanem technicznym, dlatego lepiej mieć swój sprzęt, a jeszcze lepiej, kiedy jest on stylowy i przez chwilę pozwala przenieść się w myślach na kalifornijskie plaże. O co chodzi w rowerach typu beach cruiser? Jaka jest ich historia?