Sucha skóra będzie ci wdzięczna za te kosmetyki. Ukoją i nawilżą bez tłustego filmu

Balsam do ciała i rąk BJO

Ten balsam marki BJO to bestseller. To produkt przeznaczony do pielęgnacji bardzo suchej skóry. W składzie ma zarówno nawilżające i odżywiające masło shea i olej ze słodkich migdałów, jak i kojącą zieloną herbatę i regenerujący ekstrakt z konopi. Balsam działa więc kompleksowo na przesuszoną skórę – koi, nawilża, odżywia i wspomaga proces regeneracji. Do tego pozostawia na skórze przyjemny, świeży zapach zielonej herbaty i świetnie się wchłania. Podkreślają to dziewczyny, które miały już przyjemność stosować ten kosmetyk – nie pozostawia on na skórze tłustego filmu.