Suche dłonie. Poznaj domowe sposoby na regenerację wysuszonej skóry

Częste mycie rąk a sucha skóra

Bardzo dokładne, a przy tym częste mycie dłoni to podstawa podczas walki z koronawirusem. Zaleca się mycie dłoni przez minimum 30 sekund przy pomocy ciepłej wody z mydłem albo preparatami z zawartością alkoholu. Przy dosyć częstej aplikacji detergentów, skóra na dłoniach znacznie się wysusza, co z kolei prowadzi do dyskomfortu oraz uczucia bólu. Obecnie, kiedy wychodzenie z domu jest ograniczone, koniecznie wypróbuj kilka składników, które masz w kuchni dla zdrowej skóry dłoni.