Sukces Zuzanny Bijoch. Modelka z wyróżnieniem ukończyła prestiżowy uniwersytet

Oprócz tego, od najmłodszych lat z powodzeniem łączyła karierę z nauką, która - jak podkreśliła w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" - zawsze była dla niej na pierwszym miejscu. - Jestem osobą, która nigdy niczego nie odkłada na później, dlatego szybko nadrabiałam zaległości, które miałam. Takim moim sposobem, żeby nie zwariować w tym świecie, było włożenie wszystkich moich ambicji i poczucia własnej wartości w to, co sobą reprezentuje, co mam w głowie - mówiła.