Sukienka hiszpanka - sposób na seksowny i kobiecy look Do mody z wybiegów wróciły kilka sezonów temu. I od tego czasu są nieodłącznym elementem najgorętszych trendów. Nic dziwnego. Sukienki hiszpanki to 100% kobiecości. Jak je stylizować, by było modnie i seksownie? Sprawdź najciekawsze pomysły na zestawy z sukienką hiszpanką! Sukienka hiszpanka jest idealnym fasonem na lato. (Materiały prasowe) Sukienka hiszpanka – komu pasuje? W klasycznej wersji z przeskalowaną falbaną, z dodatkowym wycięciem w V albo całkowicie prosty – dekolt carmen zwany też hiszpańskim od lat podbija wybiegi światowej sławy projektantów. Po erze ultrakrótkich mini przyszedł czas na odsłonięte ramiona. I dobrze, bo dla wielu z nas ten model sukienki jest nie tylko niebywale seksowny, ale też bardzo komfortowy. Zastanawiasz się, czy sukienka hiszpanka pasuje do Twojego typu figury? Dobra wiadomość: w tym kroju świetnie wyglądać będzie praktycznie każda z nas, z wyjątkiem pań o szerszych ramionach (sylwetka typu "Y"). Jeśli więc jesteś klasyczną klepsydrą, masz kobiecą sylwetkę typu jabłko lub gruszka, z powodzeniem możesz rozpocząć poszukiwania idealnej sukienki hiszpanki. A jak wystylizować sukienkę z hiszpańskim dekoltem, by wyglądać i czuć się naprawdę sexy? Przygotowałyśmy najbardziej kobiece stylizacje z różnymi kreacjami o kroju hiszpanki! Sukienka hiszpanka na lato – kobiecy look w wakacyjnym stylu Biała, błękitna, pastelowa, z przewiewnego lnu lub bawełny – na myśl o takiej kreacji z dekoltem carmen widzimy lato w najbardziej stylowym wydaniu! Modele tego typu są nie tylko wygodne i ponadczasowe, ale też niebywale kobiece. A poza tym, możemy łączyć je z przeróżnymi dodatkami. Letnia sukienka hiszpanka świetnie wygląda w towarzystwie delikatnych płaskich sandałków, najlepiej w odcieniu nude lub karmelowym brązie. Strzałem w dziesiątkę będą akcesoria z rafii, np. ręcznie wyplatana torebka-koszyk czy akcenty boho, np. długie kolczyki z piórami lub kwiaty we włosach ułożonych oczywiście w najmodniejszy look sezonu, czyli beach waves! W takiej stylizacji z letnią sukienką hiszpanką możesz spacerować po mieście, oglądać zachód słońca na plaży, a nawet udać się na imprezę! Materiały prasowe Podziel się Sukienka z hiszpańskim dekoltem w kwiaty – must have na lato W letnich stylizacjach świetnie sprawdzą się też sukienki hiszpanki w kwiatowe printy. W aktualnych kolekcjach znajdziesz nie tylko te w stylu boho, ale też romantyczne, idealne chociażby na wesele czy do noszenia na co dzień. Z czym je łączyć? Sukienki hiszpanki w kwiaty doskonale zagrają zarówno z sandałkami na szpilce, jak i z białymi trampkami. A jeśli chcesz dodatkowo podkreślić talię, przewiąż sukienkę ozdobnym paskiem! Materiały prasowe Podziel się Sukienka z dekoltem carmen na wesele – z czym ją połączyć? Hiszpański dekolt co raz częściej pojawia się również na eleganckich kreacjach wizytowych. Jeśli więc szukasz pomysłu na zjawiskowy look na wesele czy inną szczególną okazję, postaw na sukienkę hiszpankę maxi lub midi o prostym z rozkloszowanym dołem. Kolor? Idealną opcją będzie pudrowy róż, ponadczasowa czerwień, stonowany błękit czy klasyczna czerń. Tę ostatnią koniecznie ożyw dodatkami, np. w złocie czy srebrze. Z czym zestawić elegancką sukienkę hiszpankę? Oczywiście ze szpilkami lub sandałkami na obcasie, a także z małą kopertówką na cienkim łańcuszku. -Kreacje z hiszpańskim dekoltem, szczególnie te o prostych krojach, genialnie wyglądają też z efektowną biżuterią na szyję! Może to być bardzo subtelny łańcuszek z małą zawieszką, sznur pereł czy kolia, którą widać z daleka. Taki biżuteryjny akcent dodatkowo przyciągnie spojrzenia do pięknie wyeksponowanego dekoltu. – podpowiada Marta Budziarek z redakcji portalu domodi.pl. Materiały prasowe Podziel się Ołówkowa sukienka hiszpanka – idealna opcja na randkę Najbardziej efektowny sposób na seksowny look to bez wątpienia ołówkowa sukienka z hiszpańskim dekoltem. Taki model nie tylko wyeksponuje ramiona i dekolt, ale też podkreśli całą sylwetkę, dlatego świetnie sprawdzi się na romantycznej kolacji we dwoje czy imprezie, na której chcesz zwrócić na siebie czyjąś uwagę! Dodatkową siłę rażenia look zyska dzięki wyrazistej kolorystyce. Niezastąpione będą więc ołówkowe sukienki hiszpanki w czerwieni lub czerni. W takiej kreacji nie da się przejść niezauważoną. A wybór akcesoriów staje się banalnie prosty. Wystarczy para szpilek, ciekawy naszyjnik i kopertówka-puzderko! Materiały prasowe