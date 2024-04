Sukienka idzie w odstawkę. Ekspertka zdradziła, co teraz rządzi na weselach

Kiedy myślimy o stylizacji na wesele, często pierwsze, co przychodzi nam do głowy, to elegancka sukienka. Coraz więcej pań jednak chętnie eksperymentuje ze swoimi stylizacjami na specjalne okazje. Na co w takim razie stawiają? Opcji jest więcej, niż się wydaje.

A gdyby tak na chwilę zapomnieć o kobiecych sukienkach i zaprezentować się na weselu w zupełnie innym stroju? Tylko co będzie nie tylko eleganckie, ale również wpisze się w obowiązujący na tego typu uroczystościach dress code? Zapytaliśmy o to stylistkę, Katarzynę Martyniuk, która opowiedziała nam o modnych alternatywach na wesele.

Modny garnitur już nie tylko do pracy

Wystarczy cofnąć się kilkanaście lat wstecz, aby przekonać się, że na weselach od lat królowały przede wszystkim eleganckie sukienki. W ostatnich latach coraz więcej z nas decyduje się jednak na stroje, które w niczym nie przypominają tego typu kreacji.

"Obecnie doskonałą alternatywą dla sukienek są modne, oversize’owe garnitury, które często noszone są z kamizelką zamiast topu. Dobrze skrojony model będzie idealny nie tylko na wesele, ale również na inne ważne okazje" - powiedziała Katarzyna Martyniuk.

Kilkadziesiąt lat temu to było wręcz nie do pomyślenia, aby panie prezentowały się w eleganckich garniturach. Kiedy w 1966 roku Yves Saint Laurent stworzył "Le Smoking", czyli pierwszy damski smoking, niewiele kobiet nosiło spodnie w formie wieczorowego stroju. Dzięki francuskiemu projektantowi to się zaczęło jednak diametralnie zmieniać.

Modny garnitur w wyrazistym kolorze z nieoczywistymi dodatkami © Getty Images | 2022 Edward Berthelot

Dziś garnitury damskie królują nie tylko w szafach topowych influencerek, ale również gwiazd, których stylem inspirują się miliony kobiet z całego świata. W dodatku w sklepach bez trudu można znaleźć modele zarówno w wyrazistych, jak i stonowanych barwach.

Elegancki garnitur w sam raz na wesele © Getty Images | 2024 Edward Berthelot

Panie mają do wyboru nie tylko dopasowane do sylwetki fasony, ale również oversize’owe kroje. Nie bez znaczenia są także detale takie jak pióra zdobiące rękawy lub nogawki, poduszki na ramionach oraz wygląd guzików. Każdy z tych elementów może mieć ogromny wpływ na to, jak się prezentujemy.

Wzorzysty garnitur hitem na wesela 2024 © Getty Images | 2024 Edward Berthelot

Zrezygnowalibyśmy jednak z garniturów w białym kolorze. Nie od dzisiaj bowiem wiadomo, że barwa ta zarezerwowana jest wyłącznie dla panny młodej.

Wesele 2024 - stylizacja dla dojrzałej kobiety

A co w przypadku stylizacji na wesele dla dojrzałych kobiet?

"Myślę, że warto wybrać garnitur w jednym kolorze. Elegancka marynarka wiązana w pasie i długie szersze spodnie będą idealnym rozwiązaniem. Postawiłabym też na model w pięknej czerwieni lub fuksji" - powiedziała ekspertka.

Modna stylizacja z czerwonym garniturem w roli głównej © Getty Images | 2022 Edward Berthelot

Co zamiast sukienki na wesele?

Wydawać by się mogło, że garnitury to jedyna alternatywa dla sukienek na wesele. Nic bardziej mylnego.

"Innym rozwiązaniem są kombinezony, których wybór jest obecnie ogromny. W tym sezonie warto postawić na modele z szerokimi nogawkami. Należy jednak pamiętać, żeby sięgać po produkty, które nie będą zbyt obcisłe, gdyż na weselach jemy, pijemy i tańczymy, dlatego to ważne, abyśmy czuli się w naszych stylizacjach komfortowo" - podkreśliła stylistka.

Beata Tadla zachwyciła w kobaltowym kombinezonie © AKPA | AKPA

Nie bez znaczenia jest także kolor naszego stroju. W tym przypadku mamy szerokie pole do popisu.

"Od dłuższego czasu w modzie króluje limonkowy i liliowy kolor. W tym sezonie modny będzie także brzoskwiniowy, który został ogłoszony kolorem roku 2024 przez Instytut PANTONE. Warto także zwrócić uwagę na odcienie żółtego i niebieskiego".

Paulina Sykut-Jeżyna już nosi najmodniejszy kombinezon tego sezonu © AKPA | AKPA

W spódnicy na weselu? Ekspertka ma konkretną radę

A gdyby tak pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa w kwestii stylizacji na wesele?

"Osobiście pomyślałabym nad ciekawą spódnicą. Godną mojej uwagi byłby model midi ozdabiany cekinami albo w pastelowym kolorze: liliowym, masełkowym lub miętowym. Do niego dobrałabym z kolei stonowany top i krótszą, oversize’ową marynarkę. Ciekawe dodatki podkręcą stylizację, by całość przykuła uwagę innych" - zaznaczyła Katarzyna Martyniuk.

Jeśli jednak ktoś boi się, że nie będzie umiał na własną rękę skompletować szałowego zestawu – bez obaw! W sklepach z łatwością znajdziemy komplety, które wyróżnia ciekawy kolor lub wzór w sam raz na wesele.

Stylowy look kobiety dojrzałej © Getty Images | 2022 Raimonda Kulikauskiene

