Zrezygnowała z organizacji wesela. "Nie zapłacę 100 tys. za noc"

- Pani tłumaczyła to m.in. wzrostem cen węgla, którego używają do ogrzewania sali. Przy 110 osobach z noclegiem, 50 zł więcej robiło ogromną różnicę. Rozumiem, wszystko poszło do góry, ale nie wprowadza się zmian tuż przed weselem. Dodatkowo właścicielka zastrzegła, że jeśli ceny znowu wzrosną, może nam to doliczyć - wyznaje.