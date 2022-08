Sukienka-manifest Marceliny Zawadzkiej? To, z czego jest zrobiona, zdumiewa

Kreacja, która inspiruje

Użycie zawleczek od puszek w roli ozdoby jest przykładem upcyklingu – sposobu przetwarzania odpadów, w wyniku którego powstają rzeczy o wyższej wartości, niż wartość wyjściowa odpadu, z którego powstały. Sukienka Marceliny Zawadzkiej może być więc świetną inspiracją do tego, by w kreatywny sposób podchodzić do przedmiotów, które tylko z pozoru wydają się bezużyteczne. Liczba użytych zawleczek zwraca także uwagę na problem ilości odpadów, z którą mamy współcześnie do czynienia.